Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 19. Hafta maçları tamamlanırken, ligin tek namağlup takımı Doğan Türk Birliği oldu.

19. hafta mücadelesinde Mesarya’nın, China Bazaar Gençlik Gücü’nü deplasmanda 3 – 1 mağlup etmesi sonucunda, lider China Bazaar Gençlik Gücü sezonun ilk mağlubiyetini alarak namağlupluk ünvanını bıraktı. Böylelikle Doğan Türk Birliği tek namağlup takım olarak kalırken, 43 puanla 3. sırada yer aldı.

Bozkurt: “Genç futbolcularımız bizleri gururlandırdı”
Bozkurt: “Genç futbolcularımız bizleri gururlandırdı”
İçeriği Görüntüle

Doğan Türk Birliği takımı süper ligde 7 beraberlikle en fazla beraberlik alan takım olma unvanını da elinde tutuyor.

Bu arada Doğan Türk Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen tüm liglerin tek namağlup takımı olarak kaldı.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

19

14

4

1

45

15

30

46

2.

Cihangir GSK

19

14

3

2

58

20

38

45

3.

Doğan Türk Birliği

19

12

7

0

43

23

20

43

4.

Mağusa Türk Gücü

19

9

6

4

37

26

11

33

5.

Dumlupınar TSK

19

9

3

7

38

25

13

30

6.

Küçük Kaymaklı TSK

19

7

5

7

27

25

2

26

7.

Çetinkaya TSK

19

7

4

8

36

30

6

25

8.

Alsancak Yeşilova SK

19

7

4

8

36

41

-5

25

9.

Lefke TSK

19

7

4

8

20

26

-6

25

10.

Esentepe KKSK

19

6

5

8

31

32

-1

23

11.

Yenicami AK

19

5

6

8

29

35

-6

21

12.

Karşıyaka SK

19

4

6

9

35

50

-15

18

13.

Mormenekşe GBSK

19

5

3

11

29

52

-23

18

14.

Mesarya SK

19

4

3

12

33

50

-17

15

15.

Gönyeli SK

19

3

5

11

18

44

-26

14

16.

Yeniboğaziçi DSK

19

3

4

12

20

41

-21

13