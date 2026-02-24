Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 19. Hafta maçları tamamlanırken, ligin tek namağlup takımı Doğan Türk Birliği oldu.

19. hafta mücadelesinde Mesarya’nın, China Bazaar Gençlik Gücü’nü deplasmanda 3 – 1 mağlup etmesi sonucunda, lider China Bazaar Gençlik Gücü sezonun ilk mağlubiyetini alarak namağlupluk ünvanını bıraktı. Böylelikle Doğan Türk Birliği tek namağlup takım olarak kalırken, 43 puanla 3. sırada yer aldı.

Doğan Türk Birliği takımı süper ligde 7 beraberlikle en fazla beraberlik alan takım olma unvanını da elinde tutuyor.

Bu arada Doğan Türk Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen tüm liglerin tek namağlup takımı olarak kaldı.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

