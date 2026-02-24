Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de iki grupta hafta sonu oynanan maçlarla 14. Hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Kırmızı Grup’ta Akdoğan, Beyaz Grup’ta ise Karaoğlanoğlu liderliklerini sürdürdüler.

AKDOĞAN PUAN FARKINI AÇTI

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grupta 14. Hafta oynanan karşılaşmalarda 2 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı deplasman takımı kazanırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

14. Haftada lider Akdoğan evinde Çanakkale’yi 9-0 mağlup ederek, haftanın en farklı sonucunu alarak puan farkı ile liderliğini sürdürürken, Dörtyol deplasmanda Alacan Group Türkmenköy’yü 3-0, Güvercinlik evinde Tuzlaspor’u 6-1 mağlup etti. Tek beraberliğin çıktığı haftada Vadili evinde Çello Dikmen Gücü ile 0-0 berabere kaldı.

BEYAZ GRUP'TA EV SAHİPLERİNİN HAFTASI

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grupta ise 14. Hafta oynanan karşılaşmalarda 4 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 1 maçta beraberlikle sonuçlandı. Beyaz Grup’ta bu hafta 14 gol atıldı.

Ligde 14. Haftada Karaoğlanoğlu evinde Girne Halk Evi’ni 4-1 mağlup ederek, haftanın en farklı sonucunu alarak liderliğini sürdürdü. Ligde T. Ersalıcı Tepebaşı evinde Gaziveren’i, Ortaköy evinde Denizli’yi aynı sonuçla 2-1, Bellapais Tatlısu evinde Pınarbaşı’nı 1-0 mağlup etti. Tek beraberliğin çıktığı haftada Ağırdağ Boğaz evinde Ozanköy ile 1-1 berabere kaldı.

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup Puan Durumu

1. Akdoğan: 33

2. Çello Dikmen Gücü: 28

3. Alacan Group Türkmenköy: 26

4. Vadili: 23

5. Tuzlaspor: 22

6. Dipkarpaz: 17

7. Dörtyol: 17

8. Güvercinlik: 16

9. Çanakkale: 14

10. Yenierenköy: 0

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup Puan Durumu

1. Karaoğlanoğlu: 27

2. T. Ersalıcı Tepebaşı: 25

3. Girne Halk Evi: 21

4. Ağırdağ Boğaz: 19

5. Pınarbaşı: 18

6. Ortaköy: 18

7. Gaziveren: 17

8. Ozanköy: 16

9. Denizli: 15

10. Bellapais Tatlısu: 12

Kırmızı Grup

28 ŞUBAT CUMARTESİ

Tuzlaspor-Vadili

Çanakkale-Dipkarpaz

Çello Dikmen Gücü-Alacan Group Türkmenköy

Dörtyol-Akdoğan

Beyaz Grup

1 MART PAZAR

Denizli-Bellapais Tatlısu

Gaziveren-Ağırdağ-Boğaz

Ozanköy-Ortaköy

Pınarbaşı-Karaoğlanoğlu

Girne Halk Evi-T. Ersalıcı Tepebaşı