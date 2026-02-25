BTM İkinci Lig kulüplerinden Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü’nde Fikret Sekizler başkanlığındaki yönetim kurulu basın açıklaması yayınladı.

Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü’nün basın açıklaması şöyle: “Çıktığımız yolda, genç ve dinamik bir yönetim kadrosu oluşturarak; mevcut alt yapımızda bulunan genç sporcularımıza sağlam bir gelecek sunabilmek adına bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Kulübümüz, sporun birleştirici gücüne inanarak çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, onları disiplinli, ahlaklı ve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi temel hedef edinmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, sürdürülebilir başarı için gerekli olan sponsorluk desteğini sağlamakta zorluk yaşamaktayız. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma planlamamız hazır olup, hedefimiz bir üst lige yükselmektir. Bu hedef doğrultusunda kulübümüzün maddi ve manevi desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda; spora, sporcuya ve gençlerin geleceğine önem veren, toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bir isim sponsoruna ihtiyaç duymaktayız. Yapılacak sponsorluk anlaşması; isim sponsorluğu başta olmak üzere forma, saha içi ve saha dışı reklam alanları, sosyal medya ve tüm organizasyonlarımızda geniş tanıtım imkânlarını kapsayacak şekilde planlanacaktır. Gençlerimizin hayallerine ortak olmak ve onların geleceğine katkı sağlamak isteyen tüm kişi, kurum ve kuruluşları kulübümüze destek olmaya davet ediyoruz.