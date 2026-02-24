Türkmenköy Aydın Spor Kulübü (TASK) Başkanı Emine İmam, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, spora ve gençliğe sağladığı katkılardan dolayı Başkan Bebek’e teşekkür eden İmam, Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’ne ait takım fotoğrafını anı hediyesi olarak takdim etti.

Ziyarette yerel sporun gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kulüp, belediye iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ise kadın bir spor kulübü başkanının görev yapmasının ayrı bir değer taşıdığını belirterek, Emine İmam’a çalışmalarında başarılar diledi. Kadınların spor yönetiminde daha fazla yer almasının toplumsal gelişime katkı sağladığını vurgulayan Bebek, belediye olarak spora desteklerinin süreceğini ifade etti.