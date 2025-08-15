Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray ligde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Karagümrük ise ligde ilk maçında puansız ayrıldı. Galatasaray'ın golünü 10. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 74. dakikada Fatih Kurucuk (KK) ve 88. dakikada Icardi attı. Fatih Karagümrük'te 24. dakikada M. Doh kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başlamıştı.

Icardi, 281 gün sonra golle sahalara geri döndü.

Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen, bu sezon ilk kez süre aldı.