KTFF tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’den 1. Lige yükselen 4 takım dün akşam oynanan final maçları sonucunda belli oldu. Oynanan 4 final maçı sonucunda Pınarbaşı, Akdoğan, Bellapais Tatlısu ve T.E Tepebaşı takımları BTM 1. Lige yükseldiler.

Pınarbaşı rakibi Pergama’yı 3 – 1, Bellapais Tatlısu ise rakibi Eurocast Saka’yı 3 - 0 mağlup ederken, normal süresi 2 – 2 tamamlanan Akdoğan – Dika maçının uzatmaları sonucunda Akdoğan sahadan 4 – 2 galip ayrıldı. Normal süresi 1 – 1 tamamlanan Doğancı – T. E Tepebaşı mücadelesi ise uzatmalarda Tepebaşı’nın 4 – 1 üstünlüğüyle tamamlandı.