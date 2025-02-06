Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig maçlarının naklen yayını konusunda Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu ile anlaşma sağladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Miracle Spor Tv arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından dün Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu müdürü Meryem Özkurt ile bir araya gelen Hasan Sertoğlu maçların futbolseverlere ulaşabilmesi adına BRT Kurumu ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ani gelişen bir durum olduğunu belirterek iki kurumun da Kıbrıs Türk Futbolu’nun en iyi şekilde izleyenlere ulaşabilmesi adına elini taşın altına koyduğunu kaydetti. Sertoğlu yayın kalitesinin daha da yukarılara çekilmesi için federasyon olarak da ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ise açıklamasında “Ülke futboluna her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya hazır olduklarını belirterek “Futbol Federasyonu’nun yaptığı talihsiz açıklamayı geride bırakarak, ülke futbolunu her zaman ön planda tutmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.