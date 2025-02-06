Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi ağırladı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe yeni transferi Anderson Talisca ile 33. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 50. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 2-0

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın 78. dakikadaki jeneriklik golüyle skoru 3-0 yaptı. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda oyuna giren Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin 81. dakikada kaydettiği golle farkı 4'e çıkardı: 4-0

89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan En-Nesyri, kendisinin maçtaki 2. takımının 5. golünü attı: 5-0

Rakibini 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.