Zorlu maçta Karademir düdük çalacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde yedinci hafta maçlarının programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın en önemli maçı olan Cihangir Stadındaki, lider Cihangir iletakipçisi MeritAlsancak Yeşilova arasındaki maçı Evren Karademir yönetecek.
Yedinci hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
30 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
DTB – Lefke, Şht Şevket Kadir Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Binatlı – Mesarya, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
MTG – YAK, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa
Cihangir – MAY, Cihangir Stadı, Evren Karademir
31 Ekim Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – BÜY, Gönyeli Stadı, Emre Öztaşlı
GHE – KK, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Hamitköy Dumlupınar, Esat ErdoğmuşStadı, Hüseyin Eyyüpler
Saat 18:00
Göçmenköy – TOL, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek
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