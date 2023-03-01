  Zirveye heyecan geldi

Aksa Süper Ligde heyecan yaklaşık 2 haftalık bir aranın ardından 18. Hafta karşılaşmalarıyla başlarken, sürprizlerin yaşandığı bir hafta oldu.Ligin zirvesinde bulunan Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Doğan Türk Birliği karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılarak sezonun ilk yenilgisini alırken, ligde 25 hafta sonra mağlup oldu. Doğan Türk Birliği bu galibiyetle kupadan sonra ligde de moral buldu.Liderin takipçisi Cihangir ise konuk ettiği Göçmenköy’ü net bir skorla 3-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Cihangir bu galibiyetle üst üste 9.galibiyetini alarak MTG’ye göz dağı verdi.Bu haftanın sürpriz sonuçlarından diğeri ise play-out hattında bulunan Çetinkaya’nın Lefkoşa derbisinde Yenicami’yi 3-1’lik skorla mağlup etmesi oldu. Çetinkaya bu galibiyetle haftalar sonra play-out hattının dışına çıkarken, Yenicami kupada havlu atmasının ardından ligde de 4. sıraya geriledi.Ligin dibine demir atan Gönyeli bu haftayı boş geçerken, düşme potasının üzerindeki Hamitköy ise Lefke deplasmanından da mağlup ayrılarak ikinci devrede puanla tanışamadı.Aksa Süper Ligin 18. Haftasında oynanan 7 maçın 4’ünü ev sahipleri, 2’sini deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı.Ligde oynanan 7 maçta kale ağları toplam 20 kez havalanırken, golsüz maç olmadı.Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Cihangir futbolcusu Muhittin Tümbül bu haftada bir gol atarak gol sayısını 20 yaparken, takipçisi Yenicami’den Badarra Sylla haftayı boş geçti ve 13 golde kaldı.Süper Ligin 18 haftasında sarı kart sayısı azalırken, kırmızı kart sayısı arttı. Ligde bu hafta 23 sarı kart çıkarken 4’te kırmızı kart çıktı. Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü maçında kartlar adeta havada uçuştu. Toplam 10 sarı 3 kırmızı kart çıktı. Lefke – Hamitköy maçında ise hiç kart gösterilmedi.Süper Ligde yenilgisiz tek takım olarak haftaya başlayan Mağusa Türk Gücü’ne karşı iyi mücadele ederek maçtan kopmayan ve son dakikalarda iki gol bularak rakibine ilk mağlubiyeti tattıran Doğan Türk Birliği haftanın takımı olmayı hak etti.Çetinkaya’nın ikinci devrede takımına kattığı yabancı futbolcusu Sampson Agoha Yenicami karşısında attığı 3 gol ve oynadığı iyi futbolla Çetinkaya’nın galibiyetinde önemli pay sahibi olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Hafta içi kupadan beklenmedik bir şekilde elenerek moralleri bozulan Mesarya takımını iyi toparlayan Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç, konuk olduğu güçlü Yonpaş Dumlupınar’ı mağlup ederken, bu galibiyette önemli bir paya sahipti.Lefkoşa derbisi olarak nitelendirilen Çetinkaya – Yenicami karşılaşmasında iyi bir yönetim sergileyen verdiği penaltı kararı doğru olan ve maç boyunca pozisyonlara yakın olan Mehmet Sezener haftanın hakemi olmayı hak etti.Arda (Lefke), Mejdi(Merit A. Yeşilova), Selim (Doğan T. Birliği), Çağlar(Çetinkaya)İrfan Özbay(Lefke), Agit Altan (Çetinkaya)Ahmet Sönmez(D.T.B), Mikail Sivri(Cihangir), Çağrı Kıral(Mesarya), Çağlar Toklu (Çetinkaya), Sercan Demirman(Cihangir), İbrahim Çıdamlı(Mesarya), Ali Savaşan(D.T.B), Sampson Agoha(Çetinkaya), Babacar (Cihangir)ChinaB.G.Gücü-Türk Ocağı: 1 – 1Lefke-Hamitköy: 1 – 0Cihangir-Göçmenköy: 3 – 0K.Kaymaklı-MeritA.Yeşilova: 1 – 2Yonpaş Dumlupınar-Mesarya:2 – 3Çetinkaya-Yenicami: 3 – 1Doğan T.Birliği-MağusaT.Gücü: 2 – 0Mağusa Türk Gücü – GönyeliTürk Ocağı – K.KaymaklıHamitköy – CihangirGöçmenköy – Y.DumlupınarYenicami – LefkeM.A Yeşilova – ÇetinkayaMesarya – Doğan T. Birliği