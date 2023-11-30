Zirvede zorlu dönemeç

Ligin zirvesi için zorlu bir hafta olacak 11. Haftada lider Değirmenlik, play-off oynamayı hedefleyen Hamitköy takımına konuk olacak. Liderin takipçisi Esentepe ise 3. sırada bulunan Yalova takımına konuk olacak

Aksa 1.Ligin 11. Haftası Cumartesi günü 3, Pazar günü ise oynanacak 5 maçla tamamlanacak.

Ligin zirvesi için zorlu bir hafta olacak 11. Haftada lider Değirmenlik, play-off oynamayı hedefleyen Hamitköy takımına konuk olacak. Liderin takipçisi Esentepe ise 3. sırada bulunan Yalova takımına konuk olacak. Süper Lig hedefi olan takımlardan Gönyeli ise ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Girne Halk Evi’yle mücadele edecek.

Birinci Ligde 11. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

2 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00

Mormenekşe – Lapta, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal

Yalova – Esentepe, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay

Düzkaya – Ozanköy, Nihat Bağcıer Stadı, Tufan Çerçioğlu

3 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Girne Halk Evi – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan

Çanakkale – Baf Ülkü Yurdu, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Binatlı – Maraş, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir

Yılmazköy – Geçitkale, Mustafa Üçöz Stadı, İsmail Ercan

Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı, Zekai Töre

