Zirvede zorlu dönemeç

Aksa 1.Ligin 11. Haftası Cumartesi günü 3, Pazar günü ise oynanacak 5 maçla tamamlanacak.
Ligin zirvesi için zorlu bir hafta olacak 11. Haftada lider Değirmenlik, play-off oynamayı hedefleyen Hamitköy takımına konuk olacak. Liderin takipçisi Esentepe ise 3. sırada bulunan Yalova takımına konuk olacak. Süper Lig hedefi olan takımlardan Gönyeli ise ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Girne Halk Evi’yle mücadele edecek.
Birinci Ligde 11. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
2 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00
Mormenekşe – Lapta, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal
Yalova – Esentepe, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
Düzkaya – Ozanköy, Nihat Bağcıer Stadı, Tufan Çerçioğlu
3 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Girne Halk Evi – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – Baf Ülkü Yurdu, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Maraş, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir
Yılmazköy – Geçitkale, Mustafa Üçöz Stadı, İsmail Ercan
Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı, Zekai Töre
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