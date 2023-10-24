Zirvede koltuk Y.Dumlupınar’a geçti

AKSA SÜPER LİG 5. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Lig’de ilk 5 hafta geride kalırken liderlik koltuğu el değiştirdi ve 15 puanla Y. Dumlupınar liderlik koltuğuna yerleşti. Ayni puanla Cihangir takımı averajla 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftanın lideri MTG ise 3. sıraya geriledi.Ligde puansız tek takım olarak da son sırada Y. Boğaziçi yer alıyor.Süper Ligde oynanan 8 maçta geride kalan 5 haftada olduğu gibi bu hafta yine 7 galibiyet 1 beraberlik çıktı. Ev sahibi takımlar 4, deplasman takımları 3 galibiyet aldılar.Bu hafta atılan gol sayısı 26 olurken, maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Atılan 26 golün 18 tanesini yerli, 8 tanesini de yabancı futbolcular attı. Ev sahibi takımlar 14, deplasman takımları 12 gol attılar. Haftanın en farklı galibiyetini Y. Dumlupınar takımı deplasmandaGöçmenköy karşısında 3-0’lık skorla aldı. Lig’de Y. Dumlupınar ve Cihangir takımları kayıpsız yollarına devam ediyor.Y. Boğaziçi komşusu Pera L. Gençler Birliği’ne farklı mağlup olunca son sırada ve puansız durumda kaldı. K.Kaymaklı kendi evinde oynadığı maçta T.Ocağı ile berabere kalarak ilk puanını aldı. Hafta adına M. Karşıyaka’dan Burak Koçar ve Pera L. Gençlerbirliği’nden Sertan Kurukafa 2’şer gol attılar.Bu hafta oynanan 8 maçta rekor düzeyde toplam 51 sarı kart gösterilirken, 3 de kırmızı kart gösterildi. En fazla sarı kart Yenicami-CB G. Gücü maçında 8 kartla gösterildi. Takım olarak en fazla sarı kartı 6 kartla Lefke takımı gördü. Bu hafta kırmızı kart görenlerin 2 tanesinin kaleci olması da dikkat çeken bir nokta oldu. Cihangir kalecisi Yunus Yeşilırmak, Mesarya kalecisi Ercan Samancıoğlu ve Doğan Türk Birliği’nden Orgill kırmızı kart gördüler. Hafta adına kazanılan tek penaltıyı Çetinkaya’dan Çağdaş Arslan.Geride kalan 5 haftada en fazla golü (7) Cihangir futbolcusu Muhittin Tümbül atarken, Mağusa Türk Gücü 5 haftada 18 gol atarak en fazla gol atan takım oldu, T. Ocağı 3 golle en az gol atan takımlar olurken,en fazla golü (18) Pera L. Gençlerbirliği kalesinde görürken, Y. Dumlupınar kalesinde sadece 3 gol gördü.7 Gol:Muhittin (Cihangir)Turgut (Yeniboğaziçi)İbrahim Köse (CB Gençlik Gücü), Sertan (Gençler Birliği)Süper Lige fırtına gibi giren ve ilk 4 haftada puan kaybetmeyen iki takım olan MTG ile Cihangir arasındaki zorlu maçta galip ayrılan Cihangir takımı, rakibinin 17 maçlık kaybetmezlik serisine de son vererek haftanın takımı olmayı hak etti.Doğan Türk Birliği’nin konuk ettiği Çetinkaya karşısında takımının ilk golünü atarak Çetinkaya kilidini açan ve maç boyunca etkili oyunuyla galibiyette büyük payı olan Kenan Oshan haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Göçmenköy deplasmanından net bir skorla galip ayrılmayı başaran Y. Dumlupınar’da teknik direktör Evren Bahtıkara, hem rakibi iyi analiz ederek takımın hazırlaması hem de yerinde hamlelerle galibiyetin mimarı olarak haftanın teknik adamı olmayı da hak etti.Aksa Süper Ligin 5. Haftasının en zor maçlarından biri olan MTG-Cihangir maçının orta hakemliğini yapan Utku Hamacıoğlu, gerek maç boyunca çaldığı düdüklerle gerekse gösterdiği kırmızı kartta doğru kararlar verirken, maçın skoruna da etki edecek hatalar yapmayarak haftanın hakemi oldu.İdris Yekli(Yenicami), Eray (Gençler Birliği), Mehmet Erol (Dumlupınar), Mehmet Çavuş (Yenicami)Hasan Demiryege(Mesarya), Selçuk(Cihangir), Olcay(Dumlupınar), Mehmetali (P. L. Gençler Birliği), Koral (Doğan T. B), Meye (Cihangir), Yakup(Yenicami), Burak (M. Karşıyaka), Sillah (Türk Ocağı), Cedric Kore(Dumlupınar), Sertan(P. L. Gençler Birliği)MağusaT.Gücü – Cihangir: 1 – 2Göçmenköy – Y.Dumlupınar : 0 – 3Mesarya – Lefke: 1 – 0Doğan T.Birliği – Çetinkaya: 2 – 0Yenicami – ChinaB.G.Gücü 2 – 0A.Yeşilova – M.Karşıyaka 2 – 3K.Kaymaklı – Türk Ocağı 2 – 2PeraL.G.Birliği – Yeniboğaziçi: 4 – 1Türk Ocağı – MesaryaYeniboğaziçi – Doğan T. BirliğiCihangir – P. L. Gençler BirliğiLefke – GöçmenköyY.Dumlupınar – A. YeşilovaC. B Gençlik Gücü – Mağusa T. GücüM. Karşıyaka - YenicamiÇetinkaya –K.Kaymaklı