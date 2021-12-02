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Zirve maçında düdük Dayı’nın

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Zirve maçında düdük Dayı’nın
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Birinci Ligin 12. hafta maçlarının programını açıkladı.
Lider Gençler Birliği’nin, Karşıyaka ile Cumhuriyet Stadında oynayacağı zorlu maçı Fehim Dayı yönetecek. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
4 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Yalova – Dörtyol, Tahsin Mertekçi Stadı, Zekai Töre
Mormenekşe – Değirmenlik, Cemal Balses Stadı, Osman Özpaşa
Gençler Birliği – Karşıyaka, Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı
Maraş – Esentepe, Halil Kartal Stadı, Serkan Şimşek
5 Aralık Pazar, Saat 14:00
Çetinkaya – Yeni Boğaziçi, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Düzkaya – Çanakkale, Nihat Bağcıer Stadı, İsmail Ercan
Görneç – China Bazaar GG, 3 Şehitler Stadı, Tufan Çerçioğlu
İncirli – Bostancı Bağcıl, Hüseyin Altıner Stadı, Ömer Doğru
 
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