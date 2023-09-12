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Zenga, Ocak’la yollarını ayırdı

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Zenga, Ocak’la yollarını ayırdı
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Türk Ocağı'nda kaleci antrenörü Ahmet Zenga Çeliker, görevinden ayrıldığını açıkladı. Çeliker, kendi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını belirterek, Türk Ocağı camiasına bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür de etti.
 
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