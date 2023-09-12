Zenga, Ocak’la yollarını ayırdı

Türk Ocağı'nda kaleci antrenörü Ahmet Zenga Çeliker, görevinden ayrıldığını açıkladı. Çeliker, kendi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını belirterek, Türk Ocağı camiasına bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür de etti.

