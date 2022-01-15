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Yılmazköy, ikinci devrede açıldı

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Yılmazköy, ikinci devrede açıldı
NİYAZİ ERGÜLEN
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup 5. Hafta mücadelesinde Yılmazköy ile Tüfekçi Ortaköy karşı karşıya geldi.
Ortaköy Velat ile 1 -0 öne geçtiği karşılaşmada Yılmazköy Berkay Demir ile beraberliği yakaladı. İlk devre 1-1 eşitlikle tammalandı.
Ev sahibi Yılmazköy ikinci devrede Berkay ve Berkcan'ın golleriyle 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
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