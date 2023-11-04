Yılmazköy'de gol sesi yok

Stat: Mustafa Üçöz Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Şahin Coşkun, Ferdi Güzel

Yılmazköy: Hüseyin, Salih, Menteş, Özner, Osman, Yusuf, Mehmet, Barış, Sinan, Ersal, Chrislin

Ozanköy: Kürşat, Murat Besli, Murat Erişik, Ahmet, Yusuf, Berdan, Ceylan, Barış, Ertu, Abdullah, İsa



Birinci Lig 7.Haftasında M. Hacıali Yılmazköy, Ozanköy’ü Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar vardı.Ev sahibi Yılmazköybiraz daha etkili olmasına rağmen her iki takımda gol atma başarısı gösteremedi.İlk devre 0 – 0 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede de taraflar tüm çabalarına rağmen gol atma becerisini gösteremeyince maç başladığı gibi 0 – 0 beraberlikle sona erdi.İki takım da maçtan 1 er puanla ayrıldı.

