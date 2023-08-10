Yenicami Suleiman Jalu’yu deniyor

Yenicami takımı 23 yaşında, Gine asıllı Hollandalı futbolcu SuleimanJalu’yu antrenmanlara çıkararak denemeye aldı

Süper Ligin başkent ekiplerinden Yenicami ikinci yabancı hakkı için denemelerine devam ediyor.

Emre Perçinci yönetiminde yeni sezona hazırlanan Yenicami takımı 23 yaşında, Gine asıllı Hollandalı futbolcu SuleimanJalu’yu antrenmanlara çıkararak denemeye aldı.

Kanat ve forvet bölgelerinde görev yapan Jalu, önceki gün Gönyeli ile oynanan hazırlık maçında da görev aldı.

