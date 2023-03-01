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Yeniboğaziçi’nde İsmail Birşen güven veriyor

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Yeniboğaziçi’nde İsmail Birşen güven veriyor
İbrahim DALOĞLU
Aksa A2 1. Lig’in lideri Yeniboğaziçi’nde kaleci İsmail Birşen yaptığı kurtarışlarıyla kalesinde güven vermeye devam ediyor.
A2 takımının oynadığı 18 haftada kalesinde sadece 15 gol gören İsmail Birşen henüz yaşı 18 olmasına karşın A takım kalesine de göz kırpıyor.
A2 takım maçları sonrasında A takım maçlarında yedek kaleci olarak kulübede görev bekleyen genç eldiven son hafta oynanan Yenierenköy maçında yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

 
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