Yedidalga umutlu

Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde fikstür de çekilirken takımlar da son hazırlıklarını yapmaya başladılar.
Yaklaşık 25 yıl sonra liglere dönen Yedidalga Aksu Spor Kulübü ile Kalkanlı Spor Kulübü de hazırlık maçında karşılaştılar. Yedidalga karşılaşmayı net skorla kazandı. Yedidalga, Kalkanlı’yı 2 – 0 mağlup ederken lige hazır ve umutlu olduğunu da gösterdi.
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