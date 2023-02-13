Yalova’dan eşofman takımı yardımı

Yalova Spor Kulübü, deprem felaketini yaşayan bölgelere 30 eşofman takımı gönderdi, yarın gerçekleştirilecek piyango çekilişini ise 23 Nisan 2023 tarihine ertelediğini duyurdu.

Yalova Spor Kulübü’nün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“ACIMIZ BÜYÜK, KELİMELER YETERSİZ

Günlerdir içimizi yakan deprem felaketiyle yaşıyoruz. Yalova Spor Kulübü olarak depremde kaybettiğimiz canların acısını içimizde hissediyoruz. Kendi imkanlarımız çerçevesinde Yalova Spor Kulübü olarak deprem felaketini yaşayan bölgelere 30 eşofman takımı göndermiş bulunmaktayız. Kaybettiğimiz çocuklarımıza, ögretmenlerimize tanrıdan rahmet diler, başta yaslı aileleri olmak üzere Türkiyemize ve ülkemize başsağlığı dileriz.

Aylar önce duyurduğumuz 14 Şubat piyango çekilişini, yaşanılan felaket nedeniyle 23 Nisan'a erteliyoruz.

Hepimizin başı sağ olsun.

YSK YÖNETİM KURULU”

