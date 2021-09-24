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Yalova, Mormenekşe’ye hazır

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Yalova, Mormenekşe’ye hazır

AKSA Birinci Lige Düzkaya galibiyeti ile başlayan Yalova, ikinci hafta maçını da kazanarak, seri yakalamak istiyor.
26 Eylül Pazar günü Saat 16:30’da  Cemal Balses Stadında Mormenekşe’yekonuk olacak olan Yalova, Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği maça 3 puan hedefi ile hazırlanıyor. Binatlı Antrenman Sahasında maça yönelik son antrenmanını yapan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Ahmet Zaifoğlu (Minikçe) futbolcularını en iyi şekilde maça hazırladı.
 

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Etiketler; #Mormenekşe #Yalova #AKSA 1.Lig
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