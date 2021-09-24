Yalova, Mormenekşe’ye hazır

AKSA Birinci Lige Düzkaya galibiyeti ile başlayan Yalova, ikinci hafta maçını da kazanarak, seri yakalamak istiyor.
26 Eylül Pazar günü Saat 16:30’da Cemal Balses Stadında Mormenekşe’yekonuk olacak olan Yalova, Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği maça 3 puan hedefi ile hazırlanıyor. Binatlı Antrenman Sahasında maça yönelik son antrenmanını yapan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Ahmet Zaifoğlu (Minikçe) futbolcularını en iyi şekilde maça hazırladı.
AKSA Birinci Lige Düzkaya galibiyeti ile başlayan Yalova, ikinci hafta maçını da kazanarak, seri yakalamak istiyor.