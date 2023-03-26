Yalova, Maraş’ı tek geçti

BostancıTahsinMertekçiStadıOsman Özpaşa, SertanAlkın, İbrahim KatmerKıvanç, Çağan (46.Dk Yasin), Zafer (80.Dk Erkan), Muammer, İltaç, Sergülen, Cevdet, Hasip, Civan (90.Dk Özcan), ZekaiCenkay, EmreUysal, Serkan, Muzaffer (85.Dk İlhan),EmreKaraciğer(77.Dk Altay), Burak, Mehmet Ergün, Oğuz, AHmet, Mustafa Baydoğan, HasanBayandursun (69.Dk Melih)76.Dk (P) Muammer (Yalova)AKSA Birinci Ligde 23. Hafta maçında Yalova, Maraş’ı Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen ilk devrede, farklı hedeflerdeki 2 takım da gol atamayınca devre 0 – 0 sonaerdi.Ikinci devrede oyunda daha iyi olan Yalova’nın kazandığı penalti vuruşunu Muammer Tip gole çevirince maç 1 – 0 sona erdi.