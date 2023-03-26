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Yalova, Maraş’ı tek geçti

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Yalova, Maraş’ı tek geçti
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Stadyum: BostancıTahsinMertekçiStadı         
Hakemler: Osman Özpaşa, SertanAlkın, İbrahim Katmer
Yalova: Kıvanç, Çağan (46.Dk Yasin), Zafer (80.Dk Erkan), Muammer, İltaç, Sergülen, Cevdet, Hasip, Civan (90.Dk Özcan), Zekai
Maraş: Cenkay, EmreUysal, Serkan, Muzaffer (85.Dk İlhan),EmreKaraciğer(77.Dk Altay), Burak, Mehmet Ergün, Oğuz, AHmet, Mustafa Baydoğan, HasanBayandursun (69.Dk Melih)
Gol: 76.Dk (P) Muammer (Yalova)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde 23. Hafta maçında Yalova, Maraş’ı Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.
Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen ilk devrede, farklı hedeflerdeki 2 takım da gol atamayınca devre 0 – 0 sonaerdi.
Ikinci devrede oyunda daha iyi olan Yalova’nın kazandığı penalti vuruşunu Muammer Tip gole çevirince maç 1 – 0 sona erdi.
 
 
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