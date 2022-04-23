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Yalova, Çanakkale'yi uğurladı

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Yalova ilk devresini son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup kapattığı Çanakkale karşısında ikinci devrede adeta coşarak sahadan 5-1 galip ayrıldı ve Çanakkale'yi uğurladı

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Yalova, Çanakkale'yi uğurladı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Sertan Alkın, Yusuf Atlar

Yalova: Hüseyin Hanalp, Hasip, Hakan Demir (89.Dk Mehmet Can), Selçuk, Mehmet Kum (84.Dk Hamdi), İltaç, Sergülen, Erce (71.Dk Ahmet), Civan, Eyüp, Yasin

Çanakkale: Umut (89.Dk Cenk), Yener, Hakan Laçin, Hüseyin Laçin (89.Dk Salih), Eren, İmirze, Altay (40.Dk Ali Can), İzzet (89.Dk Kayra), Kaan, Ferdi (60.Dk Gökdeniz), Mustafa

Goller: 58.Dk Mehmet, 60.Dk Yasin, 89.Dk Hakan, 90+2.Dk Hamdi, 90+4.Dk (P) Eyüp (Yalova)- 44.Dk İzzet (Çanakkale)

Niyazi ERGÜLEN

Aksa Birinci Ligde Yalova, ilk devrede üstün oynamasına rağmen yenik kapattığı maçın ikinci devresinde 5 gol atarak maçı farklı kazanıp 32 puana yükselirken, rakibi Çanakkale ise bu mağlubiyetle BTM 1. Lig'e düşmüş oldu.

Önemli Dakikalar:

 34.Dk:  Yalova atağında Mehmet Kum şutunu attı ancak top yan direkten geri geldi.

44.Dk:  Çanakkale atağında İzzet’in vuruşunu kontrol edemeyen Hüseyin’in elinden sektirdiği top filelere gitti. Yalova 0-1 Çanakkale

58.Dk:  Yalova atağında Hasip’inderinleme pasında Mehmet Kum kaleciyle karşı karşıya kaldı ve pozisyonda şutunu atarak topu filelere gönderdi.  Yalova 1-1 Çanakkale

60.Dk:  Yalova atağında Mehmet’in pasıyla topu alan Yasin rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Yalova 2-1 Çanakkale

89.Dk:  Yalova atağında Hakan’ın şutunda top kaleci Umut’tan geri geldi. Dönen topu takip eden Hakan bir kez daha vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Yalova 3-1 Çanakkale

90+2.Dk:  Yalova atağında topla buluşan Hamdi vuruşunda topu filelere gönderdi. Yalova 4-1 Çanakkale

90+4.Dk:  Yalova atağında Civan ceza alanı içerisinde kaleci Umut’un müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem İsfendiyar Açıksöz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Eyüp’ün vuruşunda top filelere gitti. Yalova 5-1 Çanakkale

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