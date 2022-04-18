Umut Bozok, 9 yıl sonra bir ilki başarabilir

Kasımpaşa'nın forveti Umut Bozok, Atakaş Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Umut, bu başarısını sezon sonuna kadar sürdürebilirse 9 sezon sonra Süper Lig'deki ilk yerli gol kralı olacak

Umut Bozok, bu sezon attığı gollerle Kasımpaşa'yı taşıyan oyuncuların başında geliyor. 15 kez rakip ağları havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 7 de gol pası vermeyi başardı.

Umut, gol krallığı yarışında iddialı. Kasımpaşalı oyuncu, kendisi gibi 15 gol atan AtakaşHataysporluAyoub El Kaabi ile zirveyi paylaşıyor.

Umut Bozok, kalan 5 haftada rakiplerini geçmeyi başarırsa Süper Lig'de 9 sezon sonra ilk yerli gol kralı olacak. En son Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'da oynarken 24 golle krallık tacını takmıştı.

Sonraki sezonlarda yabancı oyuncular gol krallığı yarışını önde tamamlamıştı.

Umut ve El Kaabi dışında da birçok isim gol krallığı yarışının içinde. Bu iki oyuncuyu 14'er golle Beşiktaşlı Batshuayi ve Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo takip ediyor.

Trabzonsporlu Cornelius ve Vavacars Fatih KaragümrüklüPesic'in ise 13'er golü var.

Adana Demirspor'un yıldızı MarioBalotelli ise 12 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonsporlu Nwakaeme, AtakaşHataylısporluDiouf ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Maxim'in 11'er golü bulunuyor.

