Tuzla, tarih yazdı

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1 – 1 berabere tamamlanan Gayretköy ile Tuzlaspor arasındaki final mücadelesinde penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Tuzlaspor, tarihinde ilk kez şampiyon olarak BTM 1. Lige yükseldi

BTM 2. Lig final mücadelesinde Gayretköy ile Tuzlaspor, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Kalabalık futbolsever kitlesi önünde oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresini Gayretköy, Osman’ın golüyle 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede daha baskılı oynayan Tuzla’da kazanılan penaltı vuruşunu kaptan Necati Genç gole çevirdi. 1 – 1

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1 – 1 berabere tamamlandı. Penaltı vuruşlarında Tuzla, Gayretköy’ü 4 – 3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tarihinde ilk kez şampiyon olan Tuzla, yeni sezonda ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek. Siyah beyazlılar böylelikle Hüseyin Umay’ın başkanlığında ve Mehmet Karşılı ile Tanju Karakaş’ın teknik adamlığında tarih yazarak şampiyon oldu.

Tuzla’ya şampiyonluk kupasını BTM Kurulu üyesi Niyazi Nizam kaptan Necati Genç ve sakatlığı nedeniyle oynayamayan Sabri’ye verildi.

