Türkmenköylülerden kaynaşma gecesi

İktisatbankası BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy A.S.K başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Londra Türkmenköy A.S.K. yönetim kurulu ile buluştu.

Türkmenköy A.S.K başkanı Meftun Türker, yöneticiler, futbolcular, antrenör Evren Bahtıkara, eski başkanlardan İsmet Akim ve eski antrönörlerden Bayram İmamoğlu düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldiler.

Gecede birlik beraberlik mesajları verilirken, kulübün geçmiş tarihi hakkında konuşulup, kulübün projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundular. Organizasyonun düzenlenmesine Londra Türkmenköy yönetiminden Şah Gaziler, İbrahim Hassan, Mustafa Dereci, Hasan Faikoğlu ve Mehmet İmamoğlu destek verdi.