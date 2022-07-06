Türk Ocağıalt yapısı Kaşif'e emanet

Girne temsilcisi Türk Ocağı'nda alt yapı koordinatörü değişti.

Geçekleştirdiği genel kurul sonucunda başkanlığa Ogün Güntem'in geldiği Girne'nin sarı siyahlı kulübü Türk Ocağı'nda yönetim de belirlenerek görev dağılımı yapıldı.

Alt yapıdan yetiştirdiği futbolcularla bilinen Türk Ocağı'nda alt yapı koordinatörlüğüne Ersan Kaşif getirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz 05-07-2022 tarihinde Yonetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir .yönetim kadrosunun görev dağılımları yapılmıştır. Altyapı koordinatörü olarak sayın Ersan Kaşif ile anlaşmaya varılmıştır. Ekibiyle birlikte alt yapımızı özlenen seviyelere getireceğinden eminiz. Kendisi ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyoruz.

