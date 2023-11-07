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Törehan ve Nurel, disiplinlik oldu

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Törehan ve Nurel, disiplinlik oldu
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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 7. Haftada oynanan maçlar sonucunda gözlemci raporları doğrultusunda Miracle Değirmenlik Asbaşkanı Ebru Törehan ile Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel Disiplin Kurulu’na sevk edildidiler.
KTFF Soruşturma Merci, 07.11.2023 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
19516 maç numarası ile 04.11.2023 tarihine Mormenekşe GBSK ile Miracle Değirmenlik SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik küfürlü söylemlerde bulunan Miracle Değirmenlik SK Asbaşkanı 4501 lisans numaralı Ebru Törehan’ın KTFF Disiplin Kurulu’nun 41. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;
19406 maç numarasıyla 04.11.2023 tarihine Alsancak Yeşilova SK ile Lefke TSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik küfürlü söylemler ile saldırı ve darp eylemleri nedeniyle Alsancak Yeşilova SK Başkanı 2919 lisans numaralı Redif Nurel’in KTFF Disiplin Kurulu’nun 41. ve 44. maddeleri uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.
 
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