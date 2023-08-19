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Tatar: “KTFF, ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yaptığı ziyarette KTFF’nin, ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, sporun önemli olduğunu ancak futbolun popülaritesi bakımından diğerlerinden ayrıldığını vurguladı

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Tatar: “KTFF, ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF), ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi olduğunu kaydederek, ülkede futbolun gelişmesi için plan hazırlanıp, kaynak yaratılmasının önemini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

Tatar
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, KTFF’nin, ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, sporun önemli olduğunu ancak futbolun popülaritesi bakımından diğerlerinden ayrıldığını söyledi.
Futbolun gelişip yaygınlaşması için geçmişe göre daha çok alt yapı yatırımları yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kulüp yöneticilerinin daha fazla kaynak yaratıp, oyuncu yetiştirip, transfer ederek, maçlarda seyirci sayısının arttığını vurguladı.
Futbolun her köyde oynanması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, geçen gün BTM 2’nci Lig Final karşılaşmasında Dipkarpaz ile Sadrazamköy Kayalar arasında oynanan maçta çok sayıda seyirci olması ve Kozanköy’de futbol sahasının açılmasının sevindirici olduğunu kaydetti.
Ülkede futbolun gelişmesi için plan hazırlanıp, kaynak yaratılmasının önemini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, futbolun ileriye gitmesi için çalışmalarını sürdüren KTFF Başkanı, yöneticileri, hakemler ve antrenörlere teşekkürlerini sundu.
Cumhurbaşkanı Tatar, bir süredir tedavi gören Futbol Derneği Onursal Başkanı Süleyman Göktaş’a da acil şifalar diledi.
Sertoğlu
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da konuşmasında, futbolda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırıp, neler yapılabileceği konusunda görüşme için yapılan daveti kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.
 
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