Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adam için kararını verdi.
Resmi açıklamanın Salı günü gerçekleştirilecek olan TFF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yapılacağı öğrenildi.
A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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