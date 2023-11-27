Son gülen Dumlupınar

Aksa Süper Ligin 10. Haftasının kapanış maçında Dumlupınar konuk ettiği Doğan T. Birliği karşısında 2 – 0 öne geçmesine karşın Doğan T. Birliği eşitliği uzatma anlarında yakalarken, Dumlupınar uzatmanın son dakikasında galibiyet golünü buldu

Stat: Mağusa D. Fazıl Küçük StadıHakemler: Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Serkan Özdenkçi.Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Kadir, Berke, Cedric Kore, Berk Büyükkal(Berk Güçlücan), Mehmet Erol, Mert(Olademiji), Mehmet Altın(Mehmet Gürbıyık), Adjessa.Doğan T. Birliği: Ozan, Ahmet, Yusuf(Emin), Emre, Ali, Farouk, Mustafa(Doddo), Kenan(Güvenç), Hascan, Arda, Orgil(Selim(Arseven)).Goller: Dk. 26 Mert, Dk. 65 Mehmet Altın (Pen.) Dk. 90+5 Adjessa(Dumlupınar), Dk. 73 Ali, Dk. 90+2 Güvenç(DTB)K.Kart: Dk. 21 Cedric Kore(Dumlupınar), Dk. 56 Emre(DTB)Aksa Süper Ligin 10. Hafta karşılaşmasında Dumlupınar, Doğan Türk Birliği’ni Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda konuk etti.Dk.15 Dumlupınar atağında Mehmet Erol’un pasında sol çaprazda topla buluşan Mert’in şutu kaleci Ozan’da kaldı.Dk. 21 Dumlupınar atağında karşılıklı yapılan sert müdahaleler sonrası gerilen oyunda futbolcular birbirine girdi. Olaylar yatıştıktan sonra Kore kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Dk.26 Dumlupınar atağında Mert soldan şutunu attı. Savunmadan dönen topa Adjessa vurdu ancak top yine savunmadan döndü ve Mert vuruşunda topu filelere gönderdi. Dumlupınar 1-0 DTBDk. 45+5 DTB’de kazanılan frikikte ceza alanına ortalanan topta ceza alanı içerisinde Olcay’ın müdahalesiyle Ahmet Sönmez yerde kaldı. DTB tarafı bu pozisyonda yoğun penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.Dk. 53 Dumlupınar atağında Mert, Emre Soytürk’ün müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Turgay Misk, Emre’yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdiDk.65 Hızlı gelişen Dumlupınar atağında Mehmet Altın’ın pasında topla buluşan Adjesa bekletmeden topu defans arkasına koşan Mert’e bıraktı. Mert Doğan T.Birliği ceza alanına girerken Ahmet’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mehmet Altın golünü atarak skoru 2 – 0 yaptı.Dk. 73 Doğan T. Birliği’nin kazandığı korneri kullanan Hascan’ın ortasında boşta kalan Ali Savaşan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2 – 1Dk. 82 Dumlupınar atağında Adjessa’nın pasıyla defans arkasında topla buluşan Berk Güçlücan kaleciyle karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı, ancak haleci Ozan topu kornere çeldi.Dk. 90+2 Doğan T. Birliği atağında Farouk Dadze topla birlikte Dumlupınar ceza sahasına girerek topu yerden pasında topla buluşan Güvenç bekletmeden vuruşunda topu ağlara göndererek skoru 2 – 2 yaptı.Dk. 90+5 Y. Dumlupınar atağında sağ kanatta topla buluşan Olademiji pasını Mehmet Erol’a gönderdi. Mehmet Erol’da tek topla Doğan ceza yayı üzerindeki Adjessa’yı buluşturdu. Adjessa da güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 3 – 2