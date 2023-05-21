Şimşek jübileyle düdüğünü astı

Ülke futbolunun elit hakemlerinden olan, bir süre önce aktif hakemlik kariyerini noktaladığını açıklayan Serhan Şimşek, Aydın Aygın'ın jübile maçında son kez düdük çaldı

Uzun yıllar üst düzeyde hakemlik yapan Şimşek, son oynanan Northernland Kıbrıs Kupası finalinde görev almaaycağı gerekçesi ile hakemlik kariyerine nokta koyma kararı vermişti. Doğan Türk Birliği'nin emektar futbolcularından Aydın Aygın için Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda düzelenen jübile maçında Serhan Şimşek de yer alarak son kez düdük çaldı. Karşılaşmada hakem camiasından arkadaşları ve ailesi de kendisini yalnız bırakmadı.

