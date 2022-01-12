SFC Dörtyol’da 2. hazırlık dönemi çalışmaları sürüyor

Aksa 1.ligde tarihinde ikinci kez mücadele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol ilk devreyi gol averajı ile tarihinde ilk kez lider tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Ligde 15.haftalık ilk devre sonunda 32 puanla gol averajı ile lider tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazılık dönemi hazırlıkları devam ediyor.

ERKEN BAŞLANGIÇ

Covid-19 salgınından dolayı oynanmayan sezonun ardından yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde 17 Mayıs 2021 de erken başlayan yeşil beyazlı ekip SFC Dörtyol, yoğun geçen hazırlık dönemi sonrasında lige tarihinde ilk kez 1.lige mücadele eden Çetinkaya deplasmanında aldığı galibiyetle başladı. Ligde başarılı bir performans ve istikrarlı bir çizgi yakalayan SFC SFC Dörtyol, oynadığı karşılaşmalardan 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 32 puanla ilk devreyi gol averajı ile lider tamamladı. Ligde atmış olduğu 43 golle en çok gol atan, kalesinde gördüğü 15 golle en az gol gören üç takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Aksa 1.ligide ligin zirvesinde bulunan yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol’da sezon öncesinde çapraz bağları kopan Doğan Öztürk, 1.hazırlık döneminde son hazırlık maçında sakatlanan kaleci Çağatay Gürler, ligin ilk haftalarında çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Mustafa Ercan, 14.hafta İncirli maçında sakatlanan genç oyuncu Ahmet Gürlü çapraz bağlarında kopma olduğu tesbit edilirken, son durumu gelecek hafta çekilecek son Mr sonucunda belli olacağı, Kıbrıs Kupası maçında sakatlanan ve ameliyat olan kaleci Ahmet Vatanseven, Sergen Alpaslan’nın ciddi ve uzun süreli sakatlıkları teknik kadroyu kara kara düşündürüyor. Çok ciddi sakalık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 6 futbolcudan sadece kaleci Çağatay iyileşerek ilk devrenin son iki maçında forma giydi.

AYRILANLAR

Ligin ilk devresi devam ederken SFC Dörtyol takımından ayrılan Hakan Özoğlu, Ergün Kozandağ’dan sonra devre arasında takımın deneyimli ve tecrübeli isimlerinden Rıdvan Doymaz’da takımdan ayrılan isimler oldu.

TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR

SFC Dörtyol’da sakat futbolcuların çokluğu ve takımdan ayrılan futbolcuların yerine takıma takviyeler yapmak için başkan Erhan Öztürk, teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde transfer çalışmalar devam ederken, bazı futbolcular ile görüşmelere başlanıldı ve takıma iki, üç futbolcu takviyesi yapmak isteniyor.

2.HAZIRLIK DÖNEMİ

Ligin ilk devresini tarihinde ilk kez lider bitiren SFC Dörtyol ligin ikinci devresinde aynı başarıyı sürdürebilmek için 2.hazırlık dönemi çalışmalarına başladı. 2.Hazırlık döneminde teknik direkötr Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaramanyönetimişnde 3 Ocak’ta başlayan SFC Dörtyol’da program oldukça yoğun olarak devam ediyor. İlk hafta çalışmalarına kendi tesislerinde devam eden SFC Dörtyol’da 12 Ocak’a kadar çalışmalara ara vermeden çok yoğun bir şekilde devam edecek. 2.Hazırlık döneminde 17 antrenman, Mesarya, İncirli, Çanakkale olmak üzere 3 hazırlık maçı ile hazırlanacak olan SFC Dörtyol ikinci devreye en iyi ve hazır bir şekilde girmek istiyor.

KAMP

Ligin ikinci devresi için yapılan ikinci hazırlık dönemi çalışmaların ardından Girne’de AcapulcoResortConventionSpa Hotel yapılacak kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek SFC Dörtyol’da 14-17 Ocak tarihleri arasında 4 günlük yapılacak olan Kamp çalışmaları boyunca 5 antrenman 1 hazırlık maçı yapılarak kampı tamamlayacak. 19 Ocak Çarşamba’dan itibaren çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek olan SFC Dörtyol’da 24 Ocak’ta 2.müsabaka dönemi çalışmalarına devam ederek, ligin ikinci devresi ilk maçı olan Çetinkaya maçı hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

