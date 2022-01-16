SFC Dörtyol güç depoladı

Aksa 1.ligde ilk devreyi lider tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazırlık dönemi kamp çalışmalar yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ediyor. SFC Dörtyol’da 14-17 Ocak tarihleri arasında AcapulcoResortConvention Spa Hotel’de başlayan kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde geçiyor. Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol, ligin ikinci devresi öncesinde 2.hazırlık dönemi kamp çalışmalarına 3 Ocak’tan beri çalışmalar aralıksız olarak sürdüren yeşil beyazlı ekibin kampı bugün tamamlanıyor.
KAMP YAKIN TAKİPTE
Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de kamp çalışmaları sürdüren SFC Dörtyol’da başkan Erhan Öztürk ve isim sponsoru SFC sahibi Rifat Berkel, direktörü Birol Şöför’ün kampı ziyaret ederek çalışmalar yakından takip edildi.
BİRLİKTELİK ÜST SEVİYEDE
SFC Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan,yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan SFC Dörtyol’da antrenman temposunun her geçen gün artarken antrenmanların dışında Hotel içerisinde yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyonu yükseltti. SFC Dörtyol’da mevcut kadroya yapılan transferler ile futbolcuların takım içi uyumu sağlandığı görülürken Aksa süper lig ekiplerinden Lefke ile oynanan hazırlık maçında yeni transferler Eren Aktaş, Rifat Kanıöz, Yaşar Solel, kaleci Fatih Şimşek’e teknik kadro tarafından görev verildi. Başkan Erhan Öztürk, Lefke ile oynanan hazırlık maçını yakından takip ederken, kampta akşam yemeği ve yapılan sporcu toplantısına da katılarak moral motivasyonu arttırırken, sporcu toplantısında ikinci devre strateji de belirlenmiş oldu. Kamp boyunca kafile başkanı As başkan Kağan Taşer, sporcu sorumlusu Mendo Şengül, Buğray Yiğen’in de futbolcular ve teknik kadro ile yakından ilgilenmesi moral motivasyonu üst seviyeye çıkardı.
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