Sertoğlu: Gerekirse futbol duracak

Yılın Başarılı Antrenörleri Ödül Töreni gecesinde konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu, spor fonunda biriken kaynağın spora değil maaş ödemeye kullanıldığını belirterek bu paranın spora, gençliğe aktarılması gerektiğini vurguladı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği Yılın Başarılı Antrenörleri Ödül Töreni gecesi yapıldı.

Süper Lig, !. Lig ve BTM 2. Lig ile A2 Liglerinde başarılı olan toplan 47 antrenör onure edildi.

Gecede KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yaptığı konuşma yankı yarattı.

Hasan Sertoğlu spor fonunda biriken kaynağın spora değil maaş ödemeye kullanıldığını belirterek bu paranın spora, gençliğe aktarılması gerektiğini vurguladı. Eskiden nasıl ise şimdide öyle olması gerektiğinin altını çizen Sertoğlu, pazartesinden sonra 32 federasyon ile birlikte hareket edip spor fonundaki paranın federasyonlara aktarılması için mücadeleye başlayacaklarını belirtti. Sertoğlu, gerekirse futbolun duracağını sözlerine ekledi.

