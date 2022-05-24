Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı

Mesarya’nın başarılı süper lig ekibi Cihangir yeni sezon öncesi iyi bir kadro oluşturarak hedef büyütme çerçevesinde transfer çalışmalarına başladı.
Süper Lig ekibi Lefke’nin orta sahadaki başarılı futbolcusu Semih Ünaldı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Cihangir ile her konuda anlaştığını yazdı.
Başarılı oyuncu, "Cihangir ile her konuda anlaştım. Başka kulüplerden de güzel teklifler alıyorum ancak ben kararımı verdim. Cihangir'de forma giymek istiyorum" dedi.
Semih için Merit Alsancak Yeşilova ve Miracle Değirmenlik de devreye girdi.
SERCAN ANLAŞTI
Son günlerde adı Cihangir ile ciddi şekilde anılan Doğan Türk Birliği futbolcusu Sercan Demirman Cihangir Kulubü’yle anlaşmaya vardı
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