Semih bonservisli olarak Miracle Değirmenlik

Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, yıldız oyuncu Semih Ünaldı’nın transferi ile ilgili açıklama yaptı. Bugün sabah saatlerinde Lefke Başkan ve yöneticileri ile bir araya geldiğini ifade eden Başkan Hakan Törehan, geride kalan sezon takımda kiralık olarak yer alan oyuncunun bonservisini aldıklarını belirtti.

