Selçuk İnan’lı Kasımpaşa’dan ilk galibiyet

Kasımpaşa sahasında CorendonAlanyaspor'u 4-1 mağlup ederken teknik direktör Selçuk İnan, İstanbul ekibinin başında ilk galibiyetiyle tanıştı. Kasımpaşa böylece ligdeki 7 haftalık galibiyet özlemini bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Selçuk İnan yönetiminde bu maça kadar ligde ve kupada galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa, siftahı Alanyaspor karşısında farklı bir skorla yaptı.

4-1'lik net bir galibiyet elde eden Kasımpaşa gol perdesini 11. dakikada Mortadha Ben Ouannes ile açtı. 32. dakikada ise MamadouFall'un golüyle ilk yarı 2-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle bitti.

Alanyaspor teknik direktörü FrancescoFarioli ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Ancak Alanyaspor farkı indirmek için çabalarken 67. dakikada ValentinEysseric skoru 3-0'a taşıdı.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mamadou Fall skoru 4-0'a getirdi.

Perdeyi kapatan isim ise Alanyaspor'danAhmed Hassan oldu. Duraklamalarda gelen bu gol sonucu belirledi ve Kasımpaşa sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Ligde 7 maç sonra galibiyetle buluşan Kasımpaşa bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselterek nefes aldı. Ligde üç maç sonra kaybeden Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

