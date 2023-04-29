Şampiyondan yeni rekor

MTG konuk ettiği Yenicami’yi 4 -0 mağlup ederek Kıbrıs Türk Futbol liglerinin bir sezonda toplanan en yüksek puanını ligin bitmesine bir hafta kala 77 puanla kırdı

Aksa Süper Ligin 29. Haftasında şampiyon Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Yenicami’yi farklı mağlup ederek 76 olan lig puan rekorunu bitime bir hafta kala 77 yaptı. Dk.8 Mustafa Yaşınses'in ortasında Mickail Pote vole vuruşla topu kaleye gönderdi. Top köşeden ağlara gitti.1-0 Dk.15 Şenol Şöför ceza alanında topla buluştu. Kaleciden sıyrıldı. Vuruşunda kale önünden paralel giden top dışarı gitti. Dk.20 Hascan'ın ortasında Badara Sylla kafayı vurdu. Top az farkla dışarı gitti. Dk.23 Hascan'ın kullandığı serbest atışta Emirhan kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top dışarı gitti. Dk.38 Mustafa Yaşınses'in ortasında Mustafa Salk ceza alanı içinde kafayı vurdu. Top köşeden ağlara gitti. 2-0 Dk.52 Cenker'in ortasında Badara Sylla kafayı vurdu. Top az farkla dışarı gitti. Dkk.59 Mehmet Çavuş'un pasında Yakup Şen ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Plase vuruşunda top yandan dışarı gitti. Dk.67 Mehmet Gürlü'nün savunma arasına gönderdiği pasta Mustafa Salk topla buluştu. Kaleciyi gecti ve topu ağlara gönderdi. 3-0 Dk.86 Mustafa Yaşınses'in ortasında Ünal topu ön direkte kafayla aktardı. Emre Özsin yerden şutunda topu ağlara gönderdi. 4-0