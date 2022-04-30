Şampiyon hız kesmedi

Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü konuk olduğu play-out hattındaki Hamitköy'ü 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü

Stadyum:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Hamitköy: Tolga, Toykan, İbrahim Kaba, Danny, Kemal (Mert), Ömer, İbrahim Öksüzoğulları, Serhat (Mehmet Çil), İbrahim Güler, Salih, Altan (Galip)

MTG: Ufuk, Uğur (Arif) Mehmet Gürlü, Anıljan, Adil, Barın (Emre Özsin), Muhammet, Mehmet Yardımcı (Lawrence), Barış, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin

Goller: Dk 18 Danny(K.K), Dk. 88 Barış (MTG)



Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü, Hamitköy’ü Danny’nin kendi kalesine attığı gol ve Barış’ın golüyle mağlup ederek puanını 66 yaparken, Hamitköy 32 puanda kaldı.

18.Dk: MTG’nin sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı ceza alanına gönderen Mehmet Gürlü’nün ortasında Danny ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Hamitköy 0-1 MTG

22.Dk : Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Toykan’ın vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti

39.Dk: Hamitköy atağında ceza alanına yapılan ortada Salih kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ufuk köşeden topu kornere çeldi

74.Dk: Hamitköy’de kullanılan köşe atışında Mehmet Çil kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf topa çizgide müdahale etmeyi başararak golü önledi

76.Dk: MTG atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Arif’in vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi

82.Dk: Hamitköy’deToykan kullandığı serbest atışta topu ceza alanına ortaladı. Mehmet Çil’in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti

86.Dk: MTG atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Emre Özsin’in vuruşunda top üst direkten geri geldi

88.Dk: MTG atağında ceza alanı içerisinde sol çaprazda topla buluşan Barış kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 MTG

