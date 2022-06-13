Şampiyon Baf Ülkü Yurdu..!

Merhum Erdoğan Gürhan Anı Futbol Turnuvası Mustafa Defteralı Tesislerinde gerçekleştirildi.

Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi’nin ev sahipliği yaptığı turnuvaya sarı kırmızılıların yanı sıra Baf Ülkü Yurdu, Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü minik takımları katılım gösterdi.

Turnuva öncesi kura çekimi gerçekleştirilirken, Çetinkaya-Doğan Türk Birliği ve Baf Ülkü Yurdu-Mağusa Türk Gücü eşleşmeleri oluştu.

Rakiplerini mağlup eden Çetinkaya ile Baf Ülkü Yurdu takımları final oynama hakkı elde etti.

Final maçında rakibi Çetinkaya’yı mağlup eden Baf Ülkü Yurdu şampiyonluğa ulaşırken, üçüncülük maçında ise Doğan Türk Birliği de Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek 3.oldu.

Karşılaşmalar sonrasında turnuvaya katılım gösteren takımlara kupaları takdim edildi

