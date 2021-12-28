Sakallı: Kupada hedefimiz var

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1. tur maçları 29 Aralık Çarşamba günü Saat 13:00’te oynanacak maçlarla başlayacak.

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1. turunda Hamitköy, ChinaBazaar Gençlik Gücü’nü Esat ErdoğmuşStadında konuk edecek. Maç öncesinde Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, Osman Dinlerle Radyo Futbol programında şu açıklamaları yaptı:

“NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda, ChinaBazaar Gençlik Gücü ile oynayacağımız 1. tur maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.

Kupa maçında, lig maçlarında fazla yer vermediğimiz oyunculara da yer vereceğiz. Ama kupada hedefimiz vardır. Bu nedenle ChinaBazaar Gençlik Gücü maçını kazanıp, turu geçmek istiyoruz.”



