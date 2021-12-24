Sakallı: Hamitköy emekçi takımdır

Ahmet Sakallı, “Hamitköy emekçi bir takımdır. Bulunduğumuz noktaya emeklerimizle geldik. Girne Halk Evi ile oynayacağımız ilk devrenin son maçını da kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın da vereceği destekle bunu başaracağız.” açıklamasını yaptı

AKSA Süper Ligin 15. haftasında 25 Aralık Cumartesi, Saat 14:00’te Esat Erdoğmuş Stadı’nda, Girne Halk Evi ile alt sıralardan uzaklaşma adına önemli bir maça çıkacak olan Hamitköy maça galibiyet hedefiyle hazırlandı.

Hamitköyteknik direktörü Ahmet Sakallı, Emre Öztaşlı’nın yöneteceği Girne Halk Evi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ahmet Sakallı’nın açıklamaları şöyle:

“Hamitköy, olarak ilk devreyi Girne Halk Evi maçı ile tamamlayacağız. Evimizde oynayacağımız ilk devrenin son maçını kazanmak istiyoruz.

Maça çok iyi hazırlandık. Teknik heyet olarak hafta boyunca bu maçın önemini futbolcularımıza anlattık. Futbolcularımız da maçın ciddiyetinin farkındadırlar.

İbrahim Kaba ve Mert Ateş gibi 2 önemli oyuncumuzdan yoksun olacak olmamıza rağmen, sahaya çıkacak tüm futbolcularıma güveniyorum. Sahada doğruları yaparak 3 puanı alacağımıza inanıyorum.

Mağusa Türk Gücü galibiyetinin anlam bulabilmesi için Girne Halk Evi maçını kazanacağız. Alacağımız galibiyet bizi alt sıralardan uzaklaştırıp, orta sıralara yaklaştıracaktır.

Hamitköy emekçi bir takımdır. Bulunduğumuz noktaya emeklerimizle geldik. Daha başarılı günlere de kendi emeklerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. Taraftarımıza da çağrıda bulunuyorum. Tribünlere gelip bizleri desteklesinler. Bu çocuklar desteği fazlasıyla hak ediyorlar. Onları verecekleri destek işimizi kolaylaştıracaktır.”

