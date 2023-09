Sabriye Atikoğlu ilk A klasman kadın hakem oldu

İlk A klasman Kadın Hakem’ olan Sabriye Atikoğlu, “B klasmandan, A klasmana yükselerek’ İlk A klasman Kadın Hakem’ olabilmenin hayalini bile kuramazdım. Mutluluğumu tarif edebilmenin hiç bir yolu yoktur. Çok emek, çok çaba, çok çalışma vardır.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulunun her yıl sezon sonu talimatları doğrultusunda yaptığı Klasman Belirleme Sınavlarının sonuçlarına göre, 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanlarında, A klasmana yükselen Sabriye Atikoğlu, klasman yükselmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Hakemlikte ilklere imza atan Sabriye Atikoğlu, sezonun ilk maçı olan Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya maçında da 4. Hakemlik görevini üstlendi. Sabriye Atikoğlu’nun, klasman yükselmesi ile ilgili açıklaması şöyle: “2011 yılında başladığım hakemlik hayatımın, 2023 – 24 futbol sezonunda B klasmandan, A klasmana yükselerek’ İlk A klasman Kadın Hakem’ olabilmenin hayalini bile kuramazdım. Sanırım bunu en iyi bilenler beni çok iyi anlayacaklardır. Duygularımı, hislerimi, mutluluğumu tarif edebilmenin hiç bir yolu tarifi yoktur. Çok emek, çok çaba, çok çalışma vardır. Üzerimden emeğini desteğini bilgisi hiç esirgemeyen başta Federasyon başkanımız sayın Hasan Sertoğlu, çok değerli kıymetli Derviş Atakan, Sadık Özbilgehan, Ahmet Öztenay, Niyazi Nizam, Alkın Gedikoglu, her sorumda bir telefon uzağımda ve yanımda olan kıymetli değerli hakem arkadaşlarım, hocalarım herkesin desteği için çok çok teşekkür ederim. Canım ailem, sevgili eşim her anımda yanımda oluşunla beni destekleyişinle nasıl özelsin sana da ayrıca teşekkür ederim.”