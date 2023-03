Rifat ve Orhan’ın kafalarına 4’er maç ceza

Dumlupınar – Hamitköy A takım maçının son anlarında topsuz alanda birbirlerine kafa atarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Dumlupınar’dan Rifat ile Hammitköy’den Orhan’a 4’er maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-11-12 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Dumlupınar – Hamitköy A takım maçının son anlarında topsuz alanda birbirlerine kafa atarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Dumlupınar’dan Rifat ile Hammitköy’den Orhan’a 4’er maç ceza verildi.



KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova SK), Hikmet Kırdağ (Merit Alsancak Yeşilova SK), Ahmet Çağer (Düzkaya KOSK), Bekir Bilgi (İncirli SK), Tarkan Aksoy (Lapta TBSK), Arda Çelik (Lapta TBSK), Nurettin Eker (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Hüseyin Dorak (Düzkaya KOSK), Yasin Düzgün (Mağusa Türk Gücü)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

RamadanAğdaç (Çetinkaya TSK), Çağlar Toklu (Çetinkaya TSK), Hüseyin Şahali (Çetinkaya TSK), Aziz Özsakallı (Lefke TSK), Kaan Erdoğan (Yenicami AK), Ahmet Hellaç (Ünimar Maraş GSK), Emre Uysal (Ünimar Maraş GSK), Hasip Uluhan (Yalova SK), Muhammet İşkey (Yalova SK), Çağdaş Arslan (Binatlı YSK), Ali Karal (Düzkaya KOSK), Enes İbrahim Keser (M. HacıaliYılmazköy SK), Menduh Dağ (Yenierenköy TSK), Mehmet Eren Doğan (Baf Ülkü Yurdu), Mahmut Şen (Esentepe KKSK), Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi DSK), Emir Şeyban (Girne Halk Evi)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 12.03.2023 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar TSK ile Hamitköy ŞHSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında, Yonpaş Dumlupınar TSK oyuncusu RifatHacıarifoğlu’nunmaçın 90. dakikasında rakibi ile girmiş olduğu mücadele sonrasında topsuz alanda rakibine kafa atmak suretiyle şiddetli harekette bulunduğu hakem, 4. hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

Kurulumuz YonpaşDumlupar TSK oyuncusu RifatHacıarifoğlu’nun DT 44’ü ihlal ettiği bulgusuna varmıştır. İlgili oyuncunun DT 44/1/a uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 12.03.2023 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar TSK ile Hamitköy ŞHSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında, Hamitköy ŞHSK oyuncusu Orhan Çokbekler’in maçın 90. dakikasında rakibi ile girmiş olduğu mücadele sonrasında rakibinin topsuz alanda yapmış olduğu şiddetli harekete karşı rakibine kafa atmak suretiyle şiddetli harekette bulunduğu hakem, 4. Hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

Kurulumuz; Hamitköy ŞHSK oyuncusu Orhan Çokbekler’in DT 44’ü ihlal ettiği bulgusuna varmıştır. İlgili oyuncunun DT 44/1/a uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 12.03.2023 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke TSK ve Merit Alsancak Yeşilova SK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakası sonrasında Merit Alsancak Yeşilova SK futbolcuları Abdullah Çomunoğlu ile Muhammet Kaynarca ve Lefke TSK futbolcuları 112351 lisans numaralı Burkan Örü ile Altan Öksüz’ün rakip takım futbolcularına yönelik işlemiş oldukları saldırı ve darp eylemlerinden dolayı 12.03.2023 tarihli Disiplin Sevkli yazısı ile Kurulumuza sevk edilmişlerdir.

Kurulumuz hakem ve gözlemci raporları ışığında yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, Kurulumuza sevk edilmiş olan Merit Alsancak Yeşilova SK oyuncusu Abdullah Çomunoğlu, Merit Alsancak Yeşilova SK oyuncusu Muhammet Kaynarca, Lefke TSK oyuncusu Burkan Örü ve Lefke TSK oyuncusu Altan Öksüz’ün DT 44’ü ihlal ettikleri tespitinde bulunmuştur.

Devamla yaşanan olaylar, raporlar ışığında tezekkür edildiği vakit Kurulumuz olayın oluş ve başlangıç şeklini de dikkate aldıktan sonra, Merit Alsancak Yeşilova SK oyuncusu Abdullah Çomunoğlu’na DT 44/1/a uyarıca 5 (Beş) ; Merit Alsancak Yeşilova SK oyuncusu Muhammet Kaynarca’ya 3 (Üç); Lefke TSK oyuncusu Burkan Örü’ye 3 (Üç); ve Lefke T.S.K. oyuncusu Altan Öksüz’e 3 (Üç) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4) 11.03.2023 tarihinde Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı’nda Lapta TBSK ile Miracle Karşıyaka ASK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında Miracle Karşıyaka ASK oyuncusu Aksel Kaptanoğlu’nun maçın 17’nci dakikasında oyunun taç atışı için durmuş olduğu esnada rakibine dirsek ile vurduğu hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

Dolayısıyla Kurulumuz, Miracle Karşıyaka ASK oyuncusu Aksel Kaptanoğlu’nun DT 44’ü ihlal ettiği bulgusuna varmıştır. İlgili oyuncunun DT 44/1/a uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar vermiştir.