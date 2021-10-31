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Raif direndi, Kaymaklı direnemedi

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Girne Halk Evi ile K.Kaymaklı arasında oynanan karşılaşmada Girne Halk Evi girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken, bunda en büyük etken K.Kaymaklı kalecisi Raif’in yaptığı kurtarışlardı. Maçta öne geçmeyi başaran Kaymaklı, mücadelenin son anında kalesinde golü görerek beraberliğe razı oldu

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Raif direndi, Kaymaklı direnemedi
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Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Turgay Misk,Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
GHE: Burak, Yankı, Ali, Samet, Halil, Chibuzor, Kağan, Erdi (Dk.81 Ayden), Mustafa Tekpınar, Mehmet Erfinike (Dk.61 Salih), Alpay
K.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız, Sena (Dk.61 Bahadır), Mikail, Tuğrul, Muhammet Nazik, Çağlar (Dk.73 Mehmet Koyuncu), Muhammed Uçar (Dk.67 Bahadır), Felix, Özgür, Gökhan
Goller: Dk.90+6 Chibuzor (GHE)- Dk.86 Mehmet Koyuncu (K.Kaymaklı)
 
AKSA Süper Ligin 7.haftasında farklı hedeflerdeki iki takımın mücadelesi bol pozisyonlu geçti.
Girne Halk Evi ile K.Kaymaklı arasında oynanan karşılaşmada Girne Halk Evi girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken, bunda en büyük etken K.Kaymaklı kalecisi Raif’in yaptığı kurtarışlardı. Maçta öne geçmeyi başaran Kaymaklı, mücadelenin son anında kalesinde golü görerek beraberliğe razı oldu.
Maçın ilk devresinde iki takımın geliştirdiği ataklarda kaleciler Burak ve Raif, yaptıkları kurtarışlarla gole izin vermezken devre 0-0 sonuçlandı.
İkinci devre de pozisyonlu geçerken; GHE’nin iyi oynadığı bölümde K.Kaymaklı 86.dakikada Mehmet Koyuncu’nun golüyle 1-0 öne geçti.
Son bölümde beraberlik için yüklenen GHE, oluşan karambolde golcüsü Chibuzor ile maçta 1-1 beraberliği yakaladı. Bu gol sonrasında yaşanan gerginlik ise büyümeden önlendi.
 
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