Puma Kadınlar Ligi’ne başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu başvuruları başladı. Geçen sezon Puma sponsorluğunda 2 sezonluk aranın ardından oynanan ve büyük ilgi gören Puma Kadınlar Ligi’nde yeni sezon başvurularının 6 Ocak 2023 Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Kulüpler, kendi başlıklı kağıdında lige katılacağına dair yazı vererek başvurularını yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından ligin statüsü duyurulacak. Yapılan açıklamada 6 Ocak 2023 tarihi itibariyle herhangi bir başvurunun da kabul edilmeyeceği belirtildi.