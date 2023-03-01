Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde transfer ve tescil dönemi başladı. Lige katılan takımlar 1-15 Mart 2023 tarihleri arasında transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek. Lig 25-26 Mart 2023 tarihinde başlarken, lig öncesi ilk resmi karşılaşma Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi olacak. Bu karşılaşma 8 Mart 2023 Çarşamba akşamı saat 17.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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