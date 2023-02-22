banner913
banner885
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
10 0
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
12 0
 
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
14 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
9 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
15 0
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
10 0
banner915

Piyasa değeri en yüksek isim Zaniolo

banner476

5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer döneminde ekipler, yıldız oyuncuları renklerine bağlıyor. Şu ana kadar gerçekleşen transferlerden, piyasa değeri en yüksek 5 futbolcunun başında Zaniolo geliyor

banner825
Piyasa değeri en yüksek isim Zaniolo
Spor Toto Süper Lig takımları, yıldız oyuncuları renklerine bağlamaya devam ediyor. Ekipler ara transfer döneminde, önemli oyuncular ile kadrolarını güçlendiriyor.
Galatasaray'ın, Roma'dan transfer ettiği NicoloZaniolo 30 milyon euro piyasa değeri ile başı çekiyor.
Başakşehir'in, Sevilla'dan aldığı Adnan Januzaj ise 7 milyon euro ile İtalyan yıldızı takip ediyor.
Beşiktaş'ın, Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic'in güncel değeri 6 milyon euro.
Siyah beyazlıların Al Nassr'dan dönen eski futbolcusu Vincent Aboubakar 5 milyon euro ile listede yer buluyor.
Sassuolo'dan, Galatasaray'a gelen Kaan Ayhan ise, en değerli 5'inci oyuncu pozisyonunda.
Milli oyuncunun piyasa değeri, 4,5 milyon euro.
Türkiye'de ara transfer dönemi 5 Mart tarihinde sona erecek.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.