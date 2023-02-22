Piyasa değeri en yüksek isim Zaniolo

5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer döneminde ekipler, yıldız oyuncuları renklerine bağlıyor. Şu ana kadar gerçekleşen transferlerden, piyasa değeri en yüksek 5 futbolcunun başında Zaniolo geliyor

Spor Toto Süper Lig takımları, yıldız oyuncuları renklerine bağlamaya devam ediyor. Ekipler ara transfer döneminde, önemli oyuncular ile kadrolarını güçlendiriyor.

Galatasaray'ın, Roma'dan transfer ettiği NicoloZaniolo 30 milyon euro piyasa değeri ile başı çekiyor.

Başakşehir'in, Sevilla'dan aldığı Adnan Januzaj ise 7 milyon euro ile İtalyan yıldızı takip ediyor.

Beşiktaş'ın, Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic'in güncel değeri 6 milyon euro.

Siyah beyazlıların Al Nassr'dan dönen eski futbolcusu Vincent Aboubakar 5 milyon euro ile listede yer buluyor.

Sassuolo'dan, Galatasaray'a gelen Kaan Ayhan ise, en değerli 5'inci oyuncu pozisyonunda.

Milli oyuncunun piyasa değeri, 4,5 milyon euro.

Türkiye'de ara transfer dönemi 5 Mart tarihinde sona erecek.



