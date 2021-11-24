Payet'e şişe atan taraftara 6 ay hapis cezası

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşmada konuk takımın futbolcusu Dimitri Payet'e şişe atan taraftara 6 ay tecilli hapis cezası verildi

Lyon Ceza Mahkemesi, 21 Kasım'da oynanan müsabakanın ilk dakikalarında köşe vuruşunu kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına şişe atan taraftar hakkındaki kararını verdi.

Mahkeme, taraftarı 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı ve 5 yıl boyunca statlara giriş yasağı koydu.

Ligin 14. haftasında oynanan karşılaşmada Olimpik Lyon taraftarı, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir su şişesi fırlatmıştı. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmuş ve karşılaşmanın oynanmamasına karar vermişti.

Karşılaşmada çıkan olay nedeniyle Lyon'a bir maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.



